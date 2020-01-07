نائب وزير الدفاع السعودى وبومبيو يبحثان سبل الحفاظ على استقرار المنطقة

قال نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، إنه التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وبحث معه الأحداث في المنطقة وجهود الحفاظ على الاستقرار.



وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة، كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، نفى مساء الإثنين، أن تكون بلاده قد قررت إخراج قواتها من العراق، بعدما أبلغ جنرال أمريكي الحكومة العراقية في رسالة رسمية بأن قواته تستعد للخروج احترامًا لسيادة العراق.



وقال «إسبر»: «ليس هناك أي قرار على الإطلاق بمغادرة العراق، لم يتّخذ أي قرار بالخروج من العراق نقطة على السطر»، وذلك غداة دعوة البرلمان العراقي الحكومة إلى «إنهاء تواجد أي قوات أجنبية» على أراضي البلاد، مضيفًا: أن «تلك الرسالة لا تتوافق مع موقفنا الحالي».