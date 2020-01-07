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محافظات

رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم يصل الغردقة.. صور

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:56 ص
جريدة الدستور
كتب- علي عواد
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استقبلت مدينة الغردقة، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك لحضور حفل أفضل لاعب في قارة أفريقيا المقرر له مساء اليوم الثلاثاء.

كما وصل السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، مساء أمس الإثنين، على متن طائرة خاصة، لحضور الحفل ذاته الذي يقام على مسرح عائم في سهل حشيش.

ووصل مع السنغالي ماني، مجموعة من الحرس الخاص، لتأمينه عقب وصوله قادمًا من إنجلترا.

يذكر أن حفل أفضل لاعب في إفريقيا، يشهد منافسة قوية بين الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، ثنائي ليفربول، ومعهما الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

فيما وصل إلى مدينة الغردقة أيضًا أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي «كاف»، وفاطمة سامورا، سكرتير عام الاتحاد الدولي «فيفا»، والمشرفة على التطوير بالكاف بجانب بعض لاعبي الكرة العالميين.

يذكر أنه تنطلق، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات حفل ختيار الأفضل في إفريقيا بحضور مشاهير كرة القدم.

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