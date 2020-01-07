نجوم «بنات ثانوى» يحتفلون بالعرض الخاص.. (صور)

احتفل المنتج أحمد السبكي بالعرض الخاص لفيلمه «بنات ثانوي»، بحضور أبطاله والعديد من نجوم المجتمع والمشاهير، وذلك داخل أحد المولات الضخمة بـ6 أكتوبر.



وحضر من أبطال العمل جميلة عوض ومحمد الشرنوبي وهنادي مهنا وهدى المفتي ومايان السيد ومحمد مهران ومي الغيطي وتامر هشام والمنتج أحمد السبكي ونجله محمد أحمد السبكي، ومدير الشركة أحمد عاطف، والسيناريست أيمن سلامة، والمخرج محمود كامل، وقام بتنظيمه مصطفى مرتضى وسط حضور العديد من نجوم الفن والمشاهير.



كما حضر من نجوم الفن لتهنئتهم منهم منى زكي والمنتج محمد حفظي ونضال الشافعي ورامي وحيد وسوزان نجم الدين والسيناريست ناصر عبد الرحمن وخالد أنور والإعلامية سهير شلبي.