وزير الري السوداني: نأمل في التوصل لاتفاق حول سد النهضة في الاجتماع الأخير

أعرب وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، عن أمله في توصل السودان ومصر وإثيوبيا، إلى اتفاق بخصوص سد النهضة الإثيوبي، خلال الاجتماع المقرر في أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس المقبلين.





وأوضح عباس، في تصريح اليوم الاثنين - أن هذا الاجتماع هو الرابع والأخير، قبل أن تستضيف واشنطن اجتماع التقييم في 13 يناير الحالي.



