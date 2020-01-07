أبرزها إسقاط الفوائد.. روشتة البرلمان لإنهاء ديون الحكومة

وضع النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عددًا من الحلول لمشكلة استمرار مديونيات بعض الجهات الحكومية لصالح بنك الاستثمارالقومي، وأولها إسقاط الفوائد التي جاوزت القيمة الأصلية للدين؛ وذلك إعمالًا بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والذي يقضي بعدم تجاوز فوائد الدين أصل قيمته.



وأضاف «الفقي»، في تصريحات لـ«الدستور»: «الهيئة الوطنية للإعلام مثالًا يقدر أصل دينها بنحو 8 مليارات جنيه، فيما تصل حجم الفوائد المستحقة عليه إلى 32 مليار جنيه، وأضاف، وغيرها من الأمثلة كثير؛ لاسيما بعد رفع فائدة الدين إلى نسبة 18%، الأمرالذي أدى إلى زيادة أصول ديون العديد من الجهات إلى مبالغ تخطت أضعاف قيمتها».



كما أثنى أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب على تحركات رئيس الوزراء لحل مشكلة التشابكات المالية بين الحكومة وبنك الاستثمار القومي، والتي بدأها، أمس الإثنين، ببحث مديونيات البنك لدى هيئة البريد، مؤكدًا أن تلك المساعي دليل على إحاطة رئيس الحكومة بالمشكلات المتعلقة بهذا الملف، ووعيه بأنها لن تحل إلا بقرار سيادي منه، أو من رئيس الدولة.



وتابع: «لا شك أن هذه خطوة محمودة، ولكن ما ننتظره أن نرى النتائج على أرض الواقع، وتنفيذ ما يدور في الغرف المغلقة»، مشددًا على ضرورة تركيز جهود الحكومة في هذا الشأن، على الأولويات الملحة التي تتطلب سرعة الحل، وفي مقدمتها مديونيات الهيئات الاقتصادية الخاسرة، وعلى رأسها الهيئة القومية للسكك الحديدية، والوطنية للإعلام إلى جانب البريد.



واستطرد مستنكرًا بقوله: «إنني اتعجب من استمرار مديونيات هيئة البريد؛ وهي من أسهل الملفات التي يمكن حلها؛ بل كان يجب أن تكون في مقدمة الهيئات الرابحة، حيث إنها لا تحتاج سوى بعض التطوير، وفتح مكاتب جديدة في القرى والنجوع، لجذب المزيد من المستخدمين الجدد مثل أصحاب المعاشات والمطلقات والأرامل الذين هم في أمس الحاجة إليها لتخفيف العبء عنهم».



وأخيرًا أوصى أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بالتزام وزارة التخطيط بمتابعة هذا الملف بصفة مستمرة، سواء فيما يتعلق بالديون المستحقة للحكومة لدى الوزارات، أو القطاع الخاص، والتي يصل إجماليها الي نحو 317 مليار جنيه، مؤكدا أنها لا تتطلب سوى التنسيق بين الجهات الحكومية واستمرار المتابعة.