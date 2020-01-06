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محافظات

عزل مدير مدرسة بالدقهلية لتحرشه بطالبة فى الصف الثالث الإعدادى

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:53 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عزل مدير مدرسة الجنينة الإعدادية المشتركة من منصبه وإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

وأكد محافظ الدقهلية على أنه لن يترك إي إنحراف أو خلل دون محاسبة مرتكبيه وفقًا للقانون، وحفاظًا على الصالح العام للمواطنين والمجتمع.

يأتي قرار محافظ الدقهلية فور علمه بثبوت واقعة تحرش مدير المدرسة بإحدى الطالبات بالصف الثالث الإعدادي بالمدرسة.

وكان مدير الأمن اللواء فاضل عمار تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود اشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بحضور «فتحي.إ.م»٤٢ سنة، صاحب مكتب مقاولات، رفقة ابنته ١٥ سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، عقب انتهاء اليوم الدراسي، إلى مقر المركز للإبلاغ بتضرره من «عرفات. م» ٥٧ سنة، مدير المدرسة، متهمًا إياه باستدراج الطالبة إلى مكتبه بحجة تسليمها الكتب الدراسية والتحرش بها.

علل ولي الأمر عدم الإبلاغ وقت الواقعة بأن ابنته لم تخطره إلا يوم البلاغ، وبسؤال الابنة أقرت بذلك المضمون، وباستدعاء المشكي في حقه وسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة.

وحرر بذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة والإدارة التعليمية بالواقعة.​

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