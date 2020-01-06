«الدفاع الأمريكية» تنفي انسحاب قواتها من العراق

نفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم، أن تكون بلاده قد قررت إخراج قواتها من العراق، بعدما أبلغ جنرال أميركي الحكومة العراقية في رسالة رسمية بأن قواته تستعد للخروج "احتراما لسيادة" العراق.



وقال إسبر "ليس هناك أي قرار على الإطلاق بمغادرة العراق لم يتّخذ أي قرار بالخروج من العراق نقطة على السطر"، وذلك غداة دعوة البرلمان العراقي الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضي البلاد.



وقال إسبر إن "تلك الرسالة لا تتوافق مع موقفنا الحالي".