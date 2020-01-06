الأنبا بولا يشكر محافظ الغربية والوفد المرافق للمشاركة فى عيد الميلاد

قدم نيافة الأنبا بولا الشكر لمحافظ الغربية والوفد المرافق له لحرصهم على مشاركة إخوانهم المسيحيين الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.



وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، قد شهدا قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم بكاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، بحضور رئيس جامعة طنطا، ومساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، ومدير أمن الغربية، ورئيس هيئة الأمن القومي بوسط الدلتا، ومدير فرع الأمن الوطني بالغربية، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وزعيم الأغلبية البرلمانية، والسكرتير العام للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، ووكيل وزارة الأوقاف، ورئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، ووفد رفيع المستوى من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والبرلمانية وعدد من رجال الدين الإسلامي.



وهنأ محافظ الغربية نيافة الأنبا بولا مطران إيبارشية طنطا وتوابعها والأخوة المسيحيين بمحافظة الغربية بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا للأخوة المسيحيين قضاء أعياد ميلاد سعيدة، متمنيًا لمصر العزة والرفعة وكل التقدم والازدهار.



وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الإثنين، كاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الكنسية الأرثوذكسية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وحرص عدد من الوزراء على حضور قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية، وهم: وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وزير الإنتاج الحربي محمد العصار، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، وزير التضامن نيفين القباج، وإيناس عبدالدايم وزير الثقافة.



ويستقبل البابا تواضروس المهنئين بالعيد من كبار رجال الدولة والنواب والشعب القبطي صباح الثلاثاء في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.