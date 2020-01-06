مصرع معاون مباحث أخميم بسوهاج

لقي النقيب محمد أبو المجد، معاون مباحث مركز شرطة أخميم، مصرعه، مساء الاثنين، جراء حادث أليم تعرض له أثناء تفقده خدمات تأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد.



تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوجود حادث تصادم ناحية قرية الكولا دائرة مركز شرطة أخميم نتج عنه مصرع النقيب محمد أبو المجد معاون مباحث مركز شرطة أخميم أثناء تفقده للخدمات الأمنية دائرة المركز المعينة، لتأمين احتفالات أعياد الميلاد.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.