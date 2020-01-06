«كائن ليلي».. جديد «سويلم» على «ميجا إف إم»

يعود مذيع الراديو محمد سويلم، لمستمعيه من خلال برنامج "كائن ليلي"، بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامجه "سبع الليل" العام قبل الماضي.



ومع الخريطة الجديدة يطل سويلم على مستمعيه أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الحادية عشر للواحدة صباحا على راديو "ميجا إف إم".



ويقول "سويلم"، إنه سعيد بعودته للبرامج الليلية لأن "مسمتعها بيكون رايق وصاحب مزاج"، مشيرا إلى أن البرنامج يحتوى على عدد كبير من الفقرات الممتعة "التي تهتم بكل ما يشغل بال السهرانين".