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كل ما تريد معرفته عن «التهاب البروستاتا المزمن»

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:18 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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كشفت أخر الاحصائيات أن التهاب البروستاتا، من الأمراض التي تؤثر على أكثر من 30% من الرجال، وفقًا لأخر الأبحاث المنشورة على موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ماهي البروستاتا؟
البروستاتا غدة في حجم حبة الجوز، تقع أسفل المثانة البولية مباشرة، وتقوم بإفراز سائل يندمج مع الحيوانات المنوية لتكوين ما يعرف بـ"المني" أو "السائل المنوي".

وهناك أنواع متعددة من الالتهاب الذي يمكن أن يصيب البروستاتا، ويعتبر التهاب البروستاتا المزمن من الأنواع شائعة الحدوث، ولاسيما أنه يصيب الرجال عادة في مقتبل العمر أو منتصف العمر، وذلك على الرغم من احتمالية حدوثه في أي مرحلة عمرية كانت.

أنواع التهاب البروستاتا
ينقسم التهاب البروستاتا المزمن إلى نوعين أساسيين، وهما: نوع التهابي ونوع غير التهابي، وكلاهما من الأمور المزعجة للرجال.

ويلاحظ في النوع الالتهابي أن البول والسائل المنوي أو أي إفرازات أخرى قد تفرزها البروستاتا يحتوي على خلايا مقاومة للعدوى، ولايحتوي على أي بكتيريا، أما في النوع غير الالتهابي فلاتوجد أي خلايا مقاومة للعدوى ولا يوجد بكتيريا.

الأعراض الأكثر شيوعًا
يُعاني المصابون بالتهاب البروستاتا المزمن من وجود ألم مزمن في المنطقة التناسلية، بالإضافة إلى منطقتي العانة والمنطقة بين كيس الصفن وفتحة الشرج.

وقد يعاني المريض من الألم أثناء التبول أو أثناء القذف؛ لذا يشعر الكثير من المرضى بالضيق إزاء هذا الأمر.

فإن هذه الأعراض قد تذهب وتتلاشى من تلقاء نفسها، أيضًا لايشترط شعور المريض بأي من هذه الأعراض المرضية، حيث لا يعاني المريض من أي أعراض ظاهرية من الأساس.

ومن الصعب تشخيص التهاب البروستاتا المزمن، ولاسيما أن أعراضه المرضية تتشابه مع الكثير من الحالات الصحية الأخرى كمشكلات الكليتين والمثانة البولية، علاوة على أن بعض الخبراء يعتقدون أن التهاب البروستاتا المزمن قد لايكون له علاقة بغدة البروستاتا من الأساس، حيث قد يتسبب إصابة عضلات أرضية الحوض بالتمزق أو الإجهاد فى هذا الأمر.

كيفية تشخيص التهاب البروستاتا
يتم إجراء فحص معملى لعينات من البول وإفرازات البروستاتا، وفي بعض الأحيان قد يتطلب الأمر بعض عينات الدم، وفحص المريض بالموجات فوق الصوتية أو أشعة الرنين المغناطيسي، كذلك قد يحتاج الطبيب إلى فحص عينات نسيجية من البروستاتا لتكوين صورة كاملة بخصوص الحالة.

العلاجات المناسبة
ويصعب علاج حالات التهاب البروستاتا المزمن، ليقتصر الأمر على الحد قدر الإمكان من الأعراض المرضية المصاحبة للحالة، وعمومًا يتم التعامل مع حالات التهاب البروستاتا المزمن من خلال الطرق التالية:

الأدوية
تشتمل على مسكنات الألم ومضادات الالتهاب، بالإضافة إلى الأدوية التى تساعد على ارتخاء العضلات، كذلك قد تساعد حاصرات ألفا على انبساط العضلات الموجودة حول البروستاتا.

الحرارة
أشارت بعض الحالات المصابة بالتهاب البروستاتا المزمن إلى أن أخد حمام دافئ أو وضع وسادة ساخنة بين كيس الصفن وفتحة الشرج، حيث توجد البروستاتا يسهم بشكل فعال فى زوال حدة الألم المصاحبة للمرض.

النظام الغذائى
تتسبب الأطعمة الغنية بالبهارات، بالإضافة إلى المشروبات الحمضية أو التي تحتوي على الكافيين، في تفاقم الحالة وزيادة حدة الأعراض.

نمط الحياة
ينبغي تجنب ركوب الدراجات ولاسيما أنها تتسبب في زيادة حدة الأعراض المصاحبة للمرض.

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