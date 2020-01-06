محافظ بنى سويف ومدير الأمن يشهدان قداس عيد الميلاد (فيديو)

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية بني سويف، لمشاركة المسيحيين أفراحهم، كان في استقباله نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها على رأس لفيف من الآباء والكهنة والقساوسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيدا وفرحة على كل المصريين.



شهد القداس حضور اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ورئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، ورئيس مكتب المخابرات العامة ببني سويف، والعقيد وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة، ومدير مكتب المخابرات الحربية،والدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب، والمحاسب وجيه عبد الرازق رئيس المدينة، والعديد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة ببني سويف والشخصيات العامة.



وأعرب الأنبا غبريال عن تقديره وشكره للحاضرين في القداس، وفي مقدمتهم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ومرافقوه من قيادات المحافظة وحرصهم على التواجد في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين، وأثنى نيافته على الجهد الكبير الذي تقوم به الشرطة وأجهزتها الأمنية.



وأشار نيافة الأنبا غبريال في عظته إلى صفة الحكمة، وعظم هذه الصفة، وأنها منحة وعطية من الله، فإذا منحت لأي إنسان كانت شيئا عظيما، وسببا في الخير للمجتمع، الذي يعيش فيه هذا الحكيم، وتتجلى هذه الصفة وفوائدها في المواقف.