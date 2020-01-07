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بعد إعلان الانفصال.. كواليس الخلاف بين أصالة وطارق العريان

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:05 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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كشف برنامج «MBC Trending»، عن تفاصيل جديدة لقصة انفصال الفنانة السورية أصالة والمخرج طارق العريان، بعد زواج دام لمدة 14 عامًا.

وقال الإعلامي صبحي عطره، أحد مقدمي البرنامج والمذاع عبر فضائية «mbc 4»، إن أصالة تعيش حالة نفسية سيئة جدًا وأقرب للانهيار والمقربين منها يعلمون ذلك منذ ما يقارب الخمسة أشهر، وذلك على خلاف حالة التماسك الشديدة التي تظهر بها خلال حفلاتها الفنية التي شاركت فيها طوال هذه الفترة.

وأضاف «عطره»، خلال تقديمه البرنامج، أن المخرج طارق العريان غادر منزل الزوجية منذ ما يقرب من الخمسة أشهر وبعيد عن العائلةـ وخلال هذه الفترة كانت أصالة تحاول أن تتأقلم على الوضع، وفي النهاية اتخذت قرار الانفصال.

وكانت أصالة، قد أعلنت خبر انفصالها عن طارق العريان رسميًا، قائلة: «بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)».

وأضافت: «أتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي احتاجه جدًّا، سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره».

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