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عالم

متحدث نتنياهو يرفض التعليق على تقرير «هجمات إيران الصاروخية»

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:31 م
نتنياهو
نتنياهو
وسام عطية
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أفادت تقارير إعلامية في إسرائيل بأن مجلس الوزراء الأمني المصغر أجرى مشاورات حول التأثيرات المحتملة لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية على بغداد فجر يوم الجمعة الماضي.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي مساء اليوم، بأن كبار ممثلي الأجهزة الأمنية في البلاد أكدوا أنه لا يوجد تهديد مباشر لشن هجمات بصواريخ إيرانية انتقاما لمقتل سليماني.

وأضاف المسؤولون، حسب التلفزيون الإسرائيلي، أن هذا التقييم سار على الأقل حتى انتهاء مراسم التأبين لسليماني في إيران غدا الثلاثاء.

وأكد التلفزيون أن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال، أكد خلال اللقاء أن إسرائيل لم تشارك في الهجوم الموجه ضد سليماني ومن المنتظر ألا تتدخل.

من جانبه، رفض متحدث باسم نتنياهو التعليق على ما ورد في التقرير التلفزيوني.

ودار اللقاء برئاسة نتنياهو حول كيفية استعداد إسرائيل في حال وقوع هجمات صاروخية إيرانية على أهداف إسرائيلية، ورفعت إسرائيل درجة الاستنفار الأمني منذ مقتل سليماني.

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