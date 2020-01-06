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مصر

رئيسا «فيفا وكاف» يصلان مطار الغردقة (صور)

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:28 م
مطار الغردقة
مطار الغردقة
فاتن غلاب
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استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم، نجوم القارة السمراء.

ووصل منذ قليل، جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF لحضور حفل «أفضل لاعب في إفريقيا 2019».

كما وصل اللاعب ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادي ليفربول الإنجليزي إلى مدينة الغردقة على متن طائرة خاصة، واستقبلهم فريق العلاقات العامة بمطار الغردقة الدولي بالورود.

ومن المقرر أن تسير شركة «مصر للطيران» صباح الغد، رحلة خاصة من مطار القاهرة إلى الغردقة، لنقل عدد كبير من أساطير الكرة.

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