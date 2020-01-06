مصطفى شعبان يتعاقد مع العدل جروب «حتى لا يطير الدخان»

تعاقدت شركة العدل جروب مع الفنان مصطفى شعبان لبطولة مسلسل «حتى لا يطير الدخان» عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس ليعرض في رمضان 2020.



والمسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل، ومن المقرر أن يبدأ مصطفى شعبان جلسات عمل مكثفة لبدء تصوير العمل نهاية الشهر الجاري.