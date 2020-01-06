عضو «حوار الأديان»: السيسي ضرب أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية (فيديو)

قال إبراهيم رضا، عضو لجنة حوار الأديان، إن عيد الميلاد المجيد هو عيد للمسلمين والمسيحيين، كما هي عادة مصر والتي استطاعت أن تضرب أروع صور التعايش برغم كل الأزمات والمؤامرات والمكائد.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية on e: "اللحمة الوطنية في مصر يصعب التأثير فيها أو إضعافها أو النيل منها ومشهد الرئيس السيسي هو نموذج يحتذى به واستطاع أن يضرب أروع الأمثلة فهو أول رئيس مصري يذهب إلى الكاتدرائية ويمنح أخواتنا في الوطن حق فرضه الله لهم أننا في كل المناسبات".



وتابع: "إلى جانب المواطنة ودولة القانون اعتدنا على جبر خواطر بعضنا فهو مشهد يؤكد على أن جميع أعدائنا منزعجين لأن مصر من ناحية الإسلام والمسيحية والمذهبية عصية جدًا على كل المكائد وكل ما يدبر حولها، وقوة مصر الحقيقة هي في النسيج الواحد".