آلاف الأقباط يؤدون صلوات العيد بمطرانية الزقازيق (فيديو وصور)

احتشد آلاف الأقباط بمحافظة الشرقية، داخل مقر مطرانية الزقازيق ومنيا القمح "كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الرسول"، لأداء صلوات وقدّاس احتفالات أعياد الميلاد المجيد.



وتوافد الأقباط على الكنائس، فيما توجه عدد من المسلمين لمشاركتهم مراسم الاحتفال بأعياد الميلاد، بحضور وفود شعبية وعدد من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب.



ترأس القداس الأنبا تيموثاوس أسقف إبراشيّة الزقازيق ومنيا القمح بمشاركة عدد من قساوسة الكنيسة، بحضور عدد من الشخصيات العامة والتنفيذيين وأعضاء البرلمان، مقدمًا شكره وامتنانه لجميع الحضور، لافتًا إلى أن الجميع يشارك الأقباط احتفالاتهم في كل الأعياد، وأن ميلاد المسيح هي مناسبة يحتفل بها جميع أبناء مصر من مسلمين وأقباط.



وتتم احتفالات الأقباط وسط استنفار أمني مكثف من قوات الجيش والشرطة وسيارات الإسعاف أمام الكنائس، وفرق التدخل السريع والهلال الأحمر التي تواجدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لتأمين كافة الكنائس والمناطق المهمة بالمحافظة.



بدورهم، حمل المسلمون الورود والهدايا على أبواب الكنائس لتهئنة المتوافدين على قداس عيد الميلاد، وقدموا التهنئة للأقباط، وأكد الحضور مكانة السيد المسيح في الدين الإسلامي وأن ميلاده مناسبة واجبة التكريم لدى المصريين كافة.