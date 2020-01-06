لماذا نعى المرشد الإيراني «سليماني» باللغة العربية؟

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المحللين للشأن الإيراني وقفوا يسألون لماذا قرر المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي الصلاة والدعاء لقاسم سليماني باللغة العربية؟



أضاف أديب، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"الحرقة التي بكى بها المرشد الأعلى آية الله خامنئي، تكشف لنا إنه انضرب في أعز عياله، وأعز ما يملك، وراؤه مليون بني آدم مش فاهمين هو بيقول إيه؟ غالبية المصلين لا يفهمون الدعاء لأنه بالعربية".



ولفت أديب إلى أن بعض المحللين ذهبوا إلى أنه رسالة لكل حلفاء إيران في العالم العربي، حلفائهم في العراق واليمن وسوريا ولبنان، الأماكن التي استطاع قاسم سليماني أن ينشئ جيوش موازية فيها: «المرشد العام يرسل رسائل لحلفائه أنه يجب أن ننتقم للرجل ونأخذ حقه».