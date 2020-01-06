معتز عبدالفتاح: ترامب قد يستخدم النووي في هذه الحالة (فيديو)

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن بعض الفترات التي يمر بها العالم تكون مرحلة الرجل القوي مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن ترامب يريد أن يقول للعالم "أنا لا أخاف من أي شيء، وأنا أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأنا من قتلت قاسم سليماني".



وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الأزمة الأمريكية الإيرانية لو تطورت إلى مرحلة الحرب المباشرة، فمن الممكن أن يضطر ترامب لاستخدام الأسلحة النووية.



وواصل أن "ترامب" يجيد فن التلاعب بالكلمات، ويستخدم مصطلحات يرهب بها أي شخص أمامه، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي قتل قاسم سليماني وهو يعرف أنه يوجه ضربة للنظام الإيراني الذي أهان الكبرياء الأمريكي.