معتز عبد الفتاح: الشعب القطري كله "إخوان"

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن مشكلة تنظيم الإخوان إنهم يتزوجون من بعضهم البعض، فتحولوا إلى عصابة واحدة لهم نظرة واحدة تختلف عن نظرة جموع الشعب للأوضاع في مصر.



وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الإخوان في تركيا يرون أنهم يعيشون في الدولة الإسلامية من وجهة نظرهم، ومصر تعيش في دولة الكفر، مشيرا إلى أن مشكلة الإخوان مع الشعب المصري من الممكن أن تحل في حالة واحدة هي أن يكون الشعب المصري كله إخوان، مثل الوضع في قطر.



وأردف قائلا: "الشعب القطري حاليا كله إخوان، خاصة وأنه منذ الستينات والسبعينات يتلقى الفكر الإخواني وينشأ عليه"، موضحا أن الشعب القطري لا يستخدم الإخوان ولا يتعاطف معهم باعتبارهم مقهورين، ولكن هم أنفسهم إخوان.



وواصل، أن قطر في الأصل كانت تتبنى الفكر الوهابي، ولكنها أرادت أن تخرج من عباءة الوهابية، وتتبنى فكرا مختلفًا، فلجأت إلى الفكر الإخواني.