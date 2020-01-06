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ضحى عاصى: استعنت بـ200 مرجع عند كتابة «غيوم فرنسية»

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:53 م
غيوم فرنسية
غيوم فرنسية
حسام الضمراني
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قالت الروائية ضحى عاصى، إنها عند المراحل التى سبقت كتابة روايتها "غيوم فرنسية"، الصادرة حديثا عن دار "ابن رشد" للنشر، إنها استعانت بما يقرب من 200 مرجع عن تاريخ الحملة الفرنسية على مصر بنهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، وذلك للوقوف على السياق السياسى والاجتماعى والاجتماعى لمصر فى تلك المرحلة.

وأوضحت صاحبة "غيوم فرنسية" لـ"الدستور" ردًا على سؤال لماذا اختارت الكتابة عن هذه الحقبة فى تاريخ مصر وتسليط الضوء على الأقباط المصريين فى تلك الفترة، مؤكدة أن أهم ما دفعها للكتابة عن ذلك هو ما تعرض له أقباط مصر من ظلم وتشويه على فترات تاريخية متعاقبة فى تاريخنا يستدعى أن يتم استدعاء المواقف الوطنية لأقباط مصر حتى نؤكد للجميع على أن فكرة المواطنة متجذرة فى المجتمع المصري.

وذكر الناشر فى كلمته التى وردت فى مستهل الرواية، قائلًا: "تأخذنا رواية غيوم فرنسية إلى نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، حيث تشتت الرؤى ويصعب الفهم في مفترق تاريخي كاشف لطبيعة العلاقة المركبة بين عناصر ومكونات نسيج المجتمع وأبناء الأرض الواحدة، شخوص الرواية يدخلون بنا هذا العالم الراهن أمامنا، ولكننا قد نخطئ قراءته".

ويضيف: "كلما أزحنا غشاوة أو غيمة وجدنا إننا مازلنا نعاني بعض الهموم التي دفعت بمجموعة من المصريين المسيحيين الارتحال إلى عالم آخر، حيث أبطال الرواية يكابدون مصائر ومحن ومآلات درامية مختلفة، لكنهم جميعا يشتركون معا خلال الرحلة المفعمة بالقسوة، في حيرة البحث عن إجابة لأسئلة الهوية كلها: ما معنى الوطن؟ ومعنى الوطنية المصرية بالذات؟ وكيف تكون مصريًا أساسًا؟ كما يصطدمون بمجتمع فرنسي في منعطف تاريخي، فرنسا لتوها انفجرت بالثورة، وانفجرت أفكار مائة عام من قبلها حول دور المواطن وفكرة المواطنة، عالم غارق في الغرابة والغربة في ظل مشهد تاريخي استثنائي مشبع بالارتباك والاضطراب، الناجمين عن أحداث الثورة الهائلة التي كانت قد عصفت للتو بمجتمع فرنسا بل وصل صداها، وداهمت تأثيراتها المزلزلة أغلب مجتمعات القارة الأوروبية".

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