شقيق زوج نانسي عجرم يكشف حقيقة علاقتها بـ«لص الفيلا»

كشف نهاد الهاشم، شقيق زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أن فادي الهاشم زوج "عجرم" تم نقله إلى المستشفى لأنه يعاني من حالة نفسية سيئة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية، أن صحته الآن جسديًا ونفسيا تحسنت كثيرًا ومن المتوقع مغادرته المستشفى غدا، وسوف يمثل غدا لقاضي التحقيق لاستصدار القرار إما الإفراج وإطلاق سراحه أو حبسه.



وسرد الهاشم تفاصيل جديدة ليلة الحادثة قائلا: "كنت سهران عند شقيقي الدكتور فادي وكنا سنبيت الليلة عنده وبعد وصولنا للبيت سمعنا بالحادثة وأن الأبشع ومالم تكشفه الكاميرات ولمدة خمسة دقائق أن اللص السارق قاد الدكتور فادي لغرفته وهدده بالسلاح مطالبًا خروج نانسي بالخروج من مخبأها وكرر ذلك عدة مرات بداعي السرقة وهو ما شكل ضغوطًا على فادي والذي عرض تقديم المال له إلا أنه أصر على خروج عجرم من مخبأها للحصول على مجوهراتها وهدده فادي وقال له أعطيتك المال غادر قبل وصول الشرطة".



وأضاف: "سمع اللص ببعض الضجيج في الخارج فسأل فادي ما هذا فقال له ربما يكون رجال الشرطة قد وصلوا لكنه تبين أنها أصوات لبعض العاملين ثم تمت بقية الأحداث كما ظهرت في الفيديو عبر كاميرات المراقبة وأكمل مسيرة صوب غرف الأطفال وصار ما صار"، مشيرًا إلى أن شقيقه لم يفكر إلا في حماية أولاده.



وكذب" الهاشم" ما نشر من أنباء في بعض المواقع السورية حول علاقة نانسي عجرم، باللص المقتول في فيلتها بالأمس، وأنه كان يعمل لديها في حديقة منزلها، قائلا: "أتاسف كثيرًا من هذا الكلام الكاذب وليس له صلة بالحقيقة وهو أول مرة نشاهده ولانعرفه".