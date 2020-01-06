الثلاثاء 07 يناير 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1441
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الرئيس السيسي في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
الإثنين 06/يناير/2020 - 10:51 م
تصوير : سامرعبدالله
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