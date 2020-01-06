رفيق جريش: مجلس الوزراء يفحص أوضاع مئات الكنائس غير المرخصة (فيديو)

تحدث رفيق جريش، المتحدث الإعلامي باسم مجلس كنائس مصر، عن أهم كيفية تصدي النظام الحالي للمشاكل التي كانت تواجه المسيحيين في السنوات السابقة.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية on e: "كان أحد تلك المشكلات بناء الكنائس أو دور العبادة، أصبح هناك قانون لدور العبادة وهناك لجنة من رئاسة مجلس الوزراء تبحث في تراخيص أكثر من 300 كنيسة كانت بدون تصريح، ويسيرون بخطى سريعة برغم العدد الكبير".



وأكد أن هناك بعض المشاكل في البيروقراطية وليس في القانون، والتي يجب أن تتأقلم مع الوضع الجديد والمحافظين يحاولون المساعدة بقدر الإمكان إنهاء التراخيص.



وأضاف: "الشيء الآخر هو قانون الأحوال الشخصية"، مشيرا إلى أن التعطيل ليس من الحكومة ولكنه من الكنائس نفسها لأن كل كنيسة لها قوانينها ولا تستطيع أن تتوافق مع باقي الكنائس، فيوجد بعض الكنائس لا تؤمن بالطلاق وأخرى تؤمن به.



وأوضح أن مشكلة المسيحيين في مصر قد تكون في السنوات السابقة التي باعدت بيننا بسبب أولئك الذين كانوا يريدون الشر لمصر ويريدون التفرقة بين المصريين مسلم ومسيحي، معقبا: "لدي أصحاب مسلمين كثيرًا ولاحظت أن الذهنية اختلفت كثيرًا والجميع يعايدنا في كل المناسبات وكأن يوجد فرح في مصر".



وعن الخريطة الجغرافية للكنائس في القرى قال: "عادة يوجد كنائس في كل عدة قرى قريبة من بعضها وهناك طلب لبناء دور عبادة وكنائس أخرى".