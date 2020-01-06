«أمازون» توقع اتفاقًا لبيع منتجات «فيوتشر جروب»

وقعت شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية اتفاقا مع شركة "فيوتشر جروب" الهندية لبيع منتجات ثاني أكبر شركة في الهند لتجارة التجزئة التقليدية على سوقها الإلكتروني، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم.



وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق يأتي في إطار محاولة الشركتين؛ لمنافسة الخصوم في آخر سوق تجزئة كبيرة غير مستغل في العالم.



وبحسب بيان موجه للبورصة اليوم، فإن شركة أمازون ستصبح قناة البيع الإلكترونية المعتمدة لمتاجر فيوتشر جروب، التي تشمل منتجاتها سلع غذائية ومستحضرات تجميل وملابس.



وبموجب الاتفاق، سيتمكن عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" أيضا من بيع منتجات شركة فيوتشر كونسيومر التي تقدم السلع الاستهلاكية مثل الوجبات الخفيفة المعلبة والمنظفات المنزلية.



ويساهم الاتفاق في تعميق التعاون بين أمازون وفيوتشر جروب، في ظل مغادرة عمالقة تجارة التجزئة على مستوى العالم بشكل فعلي للسوق الصنيية وتوجهها إلى السوق الهندية.



وفي عام 2018، أنفقت شركة وول مارت الأمريكية لتجارة التجزئة 16 مليار دولار لشراء الشركة الرائدة في الهند لتجارة التجزئة الإلكترونية "فليب كارت أون لاين سيرفيسيس بي في تي"، بينما تعهدت أمازون بالفعل باستثمار 5ر5 مليار دولار في الهند.



وكشف موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا والذي يسيطر على أكبر سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة في الهند، عن متجر مجموعته الإلكتروني الأسبوع الماضي.



وقال كيشور بياني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة فيوتشر ريتيل عن الاتفاق الأخير مع أمازون: "سيسمح لنا هذا الاتفاق بالاستفادة من نقاط قوة بعضنا البعض في المجال المادي والرقمي".



وفي العام الماضي، وافقت شركة أمازون على شراء حصة بنسبة 49% داخل إحدى الشركات غير المدرجة في البورصة التي يمتلكها رجل الأعمال الهندي كيشور بياني، وهو ما يسمح لعملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي بالاستحواذ على حصة في شركة فيوتشر ريتيل في غضون ثلاث إلى عشر سنوات.