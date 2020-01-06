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عالم

تورط ضابط عراقى فى اغتيال سليمانى: بعث رسائل مشفرة بتحركاته

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:45 م
سليمانى
سليمانى
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قال مصدر أمنى مقرب من اللجنة المكلفة بالتحقيق فى اغتيال اللواء قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبومهدى المهندس، نائب قائد قوات الحشد الشعبى، فى القصف الأمريكى، إن التحقيقات كشفت عن تورط ضابط أمنى عراقى مع عنصر استخباراتى سورى فى تتبع حركة قيادى الحرس الثورى الإيرانى، من خلال بعث رسائل مشفرة إلى الأخير فى كل مرة يصل فيها «سليمانى» إلى مطارى بغداد والنجف.
وأوضح المصدر، لـ«الدستور» أن الضابط أرسل رسالة، فى منتصف شهر نوفمبر الماضى، لشريكه فى سوريا جاء فيها: «الحاج (لقب سليمانى) يريد شراء حلويات لبنانية»، وهى الرسالة التى تعنى أن «سليمانى» يغادر بغداد متجها إلى بيروت.
وأضاف المصدر: «أحد السائقين اللذين قادا السيارتين، اللتين تعرضتا للقصف الأمريكى، كان يحمل هاتف IPHONE، ما ساعد على تتبع وصول السيارتين إلى صالة الاستقبال بمطار بغداد، مخالفًا بذلك تعليمات المهندس لكل المرافقين بعدم حمل أى هواتف ذكية»، مشيرًا إلى أن العنصر الأمنى العراقى، المتورط فى الحادث، كان على علاقة بهذا السائق، كما وطد علاقته بعدد من مرافقى «المهندس»، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تكرار الأخير زياراته إلى مطار بغداد.
وأشار إلى أن استخبارات الحشد الشعبى تحقق مع شخص يدعى «أبومحمد»، وهو مساعد الطيار فى خطوط «أجنحة الشام» التى أقلت «سليمانى» الى بغداد، الذى قال إن قيادى الحرس الثورى أجرى اتصالًا واحدًا، حين كان فى مطار دمشق، بصحبة صهره حسين رضائى، وسامر عبدالله، صهر عماد مغنية، مضيفًا أن «سليمانى» كان شديد الغضب بسبب تأخر الطائرة عن موعد انطلاقها إلى بغداد، كما رفض تناول أى طعام واكتفى باحتساء أكثر من كوب شاى، فيما ظل يدون ملاحظات فى دفتر وضعه فى جيبه، كما كان يحمل مسدسًا.
وأضاف المصدر أن «سليمانى» كان الشخص الثانى الذى نزل من الطائرة، واستقبله «أبومهدى» بالعناق، ثم استقلا سيارة «تويوتا»، فيما استقل الضحايا الآخرون السيارة الثانية، وهم سامر عبدالله وحسين رضائى، مدير التشريفات فى الحشد، وانطلقت السيارتان من باب الصالة الجنوبية، كبار الزوار، وبعد دقيقتين تعرضتا للقصف. ولفت إلى خضوع عدد من المتهمين فى لبنان وسوريا للتحقيق، بالإضافة إلى عدد من مراقبى الجو بالمطارات فى سوريا والعراق.

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