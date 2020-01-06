إحالة خادمة وخطيبها للجنايات بتهمة سرقة شقة مخدومتها في الشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة خادمة وخطيبها لمحكمة الجنايات لسرقتهم شقة مخدومتها والشروع في قتلها بالشروق.



وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 28377 لسنة 2019 أن المتهمة هي "فريدة م" خادمة، وخطيبها "شادي ع"، قاموا بسرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ280 ألف جنيه وحقيبة بها 23 ألف جنيه، 2000 دولار أمريكي، وشرعوا في قتل مالكة الشقة بالسلاح الأبيض وأخفوا المسروقات بشقة بمنطقة المطرية.



كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ يفيد بوصول سيدة مصابة بطعنة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتبين قيام الخادمة بسرقة مصوغات ذهبية وأموال، وبإجراء التحريات تم ضبط المتهمين وأرشدوا عن مكان المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.