حبس خفير وعاطلين بتهمة سرقة فيلا في القطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس خفير وعاطلين لسرقتهم فيلا بمنطقة القطامية 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين خالد م، وائل ع عاطلين، رمضان ت خفير، واعترف المتهمين أمام النيابة بارتكابهم واقعة سرقة مصوغات ذهبية ومحتويات من داخل فيلا، واقروا بتسهيل الغير لهم لإتمام عملية السرقة وإرشادهم عن مداخل ومخارج الفيلا ومواعيد عدم تواجد أصحابها.



كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة القطامية يفيد بسرقة مصوغات ذهبية ومحتويات فيلته وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وأقروا بتحريض الغفير لهم على سرقة الفيلا، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.