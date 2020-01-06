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عالم

أول تعليق من «البنتاجون» على انسحاب أمريكا من العراق

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:40 م
قوات أمريكية في العراق
قوات أمريكية في العراق - أرشيفية
وكالات
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قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» اليوم الإثنين، إنه لا يمكنه تأكيد صحة رسالة تفيد باعتزام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب من العراق.
وتداولت أنباء عن إرسال الجيش الأمريكي، اليوم، رسالة إلى حكومة العراق حول انسحابه من البلاد، جاء في مضمونها أنه يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات آمنة لإعادة الانتشار.

ونقلت وكالة «رويترز» عن متحدث باسم البنتاجون: «لا يمكننا تأكيد صحة الرسالة بشأن العراق في الوقت الحالي».

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