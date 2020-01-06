بن زايد: ندعم «الأخوة الإنسانية» لتحويل الوثيقة لواقع ملموس

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن سعادته بلقاء أعضاء اللجنة الدولية لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، الإثنين، بأبوظبي، معلنا عن دعمه للجهود التي تبذلها في تفعيل بنود الوثيقة لتحويلها إلى واقع ملموس.



وقال ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «‏سعدت بلقاء أعضاء اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوّة الإنسانية.. واطلعت على دورها في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتآخي والسلام العالمي».



وتابع «ندعم جهودها لتفعيل مبادئ الوثيقة إلى واقع تعيشه جميع شعوب العالم».