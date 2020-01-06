«الهلال الأحمر» يشارك في تأمين قداس عيد الميلاد بدمياط

شهدت كنيسة العذراء بميدان سرور بدمياط، إقبالا كثيفا؛ للمشاركة في فعاليات القداس الإلهي (قداس باسيليوس الكبير) بمناسبة عيد الظهور الإلهي، على أن يعقب القداس الإلهي صلاة تقديس المياه.



وشاركت فرق الإنقاذ والطوارئ بالهلال الأحمر في تأمين القداس الإلهي بكنيسة العذراء بمدينة دمياط.



ومن جانبه؛ قال هشام بندليمون كاهن، إن الكنيسة استقبلت الاقباط من كافة أنحاء المحافظة، حيث تبدأ الاحتفالات مساء اليوم الاثنين، في كنيسة الروم الأرثوذكس وكنيسة العذراء بميدان سرور بدمياط.



كما رفعت قوات الشرطة حالة التأمين أمام الكنائس وفى ميدان سرور لتأمين الدخول والخروج من الكنيسة.