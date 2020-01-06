الغضبان يزور كنائس بورسعيد للتهنئة بعيد الميلاد (صور)

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، كنائس «الإنجيلية وأبو سيفين ومار مينا»، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.



وقدم المحافظ التهنئة للإخوة الأقباط داخل الكنائس، مؤكدا على أهمية مثل هذه المناسبات في تعميق روابط النسيج الوطني، لافتا إلى أن أوجه المحبة والتراحم بين مختلف فئات الشعب المصري تتجسد في أبهى صورها خلال هذه المناسبات الدينية، التي نسعى للاحتفال بها جميعا.