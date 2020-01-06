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متحدث كنائس مصر عن زيارة السيسي للكاتدرائية: «النهاردة عيد»

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:29 م
زيارة السيسي للكاتدرائية
زيارة السيسي للكاتدرائية
سناء إسماعيل
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قال رفيق جريش، المتحدث الإعلامي باسم مجلس كنائس مصر، كل سنة ومصر كلها بخير، أهم شيء السلام، ونتمنى أن تذوق منطقتنا السلام، لكن في مصر لدينا الاستقرار الذي يحسدنا عليه الناس جميعًا.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية on e: "تعودنا من السيد الرئيس من يوم توليه الحكم في مصر هذه الزيارة لأبنائه المصريين المسيحيين فالعيد اليوم عيدين عيد ميلاد المسيح وعيد زيارة الرئيس للكاتدرائية".

وتابع "من الجيد أن يفرح الجميع معًا وهذا الأصل في مصر لأنه لا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي، فالكل يحتفل ويعيد معًا، وأريد أن أركز في نقطة هامة قالها الرئيس وهي: "لن يقدر أحد على مصر طالما إحنا الشعب قلب واحد وايد واحدة، ودائمًا لا بد أن نكون ايد واحدة لكي نقاوم كل الصعوبات من حولنا".

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