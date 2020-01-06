محافظ الفيوم يهنئ الأقباط بعيد الميلاد

زار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم «الإنجيلية والكاثوليكية» ومطرانية الأقباط الأرثوذكس مار جرجس، لتهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



واستقبل المحافظ الأنبا إبرام مطران الفيوم، والأنبا توماس عدلي أسقف الفيوم والجيزة وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقس ميلاد معوض ممثل الطائفة الإنجيلية بالفيوم، وعدد من القساوسة ورعاة الكنائس.