أقباط البحر الأحمر في الكنائس لحضور قداس العيد

توافد الآلاف من أقباط البحر الأحمر، على الكنائس، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط تكثيف التواجد الأمني، وانتشار الشرطة النسائية والبوابات الإلكترونية.



وتم وضع حواجز حديدية حول حرم الكنائس للتأمين ومنع وقوف أي سيارات أو دراجات نارية بالوقوف حول أو أمام أو بالقرب الكنائس نهائيًا.



كما تم نشر الكمائن الثابتة والمتحركة بالشوارع والدفع بسيارات وقوات الانتشار السريع بكافة المحاور المرورية والميادين العامة والمهمة والمناطق الحيوية والمجهزة بأطقم من الضباط والأفراد القادرة على التعامل مع كافة المواقف الأمنية؛ للحفاظ على الأمن والنظام في هذه الأماكن قبل وأثناء الاحتفالات.



وكثفت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تواجدها بمحيط الكنائس والأديرة، تزامنا مع احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد.