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محافظات

آلاف الأقباط في كنائس البحيرة لحضور احتفالات عيد الميلاد (صور)

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:22 م
كنائس البحيرة
كنائس البحيرة
البحيرة - معوض هويدى
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توافد آلاف الأقباط على كنائس البحيرة، لحضور احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وترأس القمص رافائيل نبيه، صلوات القداس في كنيسة مارجرجس بمدينة الدلنجات بحضور الآباء والكهنة وعشرات المسيحيين، وسط إجراءات أمنية مشددة، لتأمين محيط الكنائس.

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