آلاف الأقباط في كنائس البحيرة لحضور احتفالات عيد الميلاد (صور)

توافد آلاف الأقباط على كنائس البحيرة، لحضور احتفالات عيد الميلاد المجيد.



وترأس القمص رافائيل نبيه، صلوات القداس في كنيسة مارجرجس بمدينة الدلنجات بحضور الآباء والكهنة وعشرات المسيحيين، وسط إجراءات أمنية مشددة، لتأمين محيط الكنائس.

