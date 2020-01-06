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«الموسيقى ودورها في الارتقاء بالذوق العام».. محاضرة بثقافة أسوان

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:18 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
أسوان_إسراء توفيق
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، من خلال فرع ثقافة أسوان، حيث أقيم بقصر ثقافة كوم أمبو عرض فني لفرقة كورال أطفال القصر بقيادة أحمد عبدالحميد، قدمت الفرقة مجموعة من الأغانى منها "كل بلاد الدنيا، فرحة مصر، حلاوة شمسنا، بحبك يامصر، الأرض الطيبة، مصر يا أم الدنيا"، إلى جانب ورشة فنية "مجسم لشجرة الكريسماس" للمدربة أسماء نوبى، باستخدام ورق الفوم الملون.

ونظم قصر ثقافة العقاد محاضرة بعنوان "الموسيقى ودورها في الارتقاء بالذوق العام" ألقاها أحمد موسى معلم تربية موسيقية، حيث أشار إلى أن استماع الفرد إلى الموسيقى يشعره بالسعادة ويساعده على تنظيم عواطفه، كما تساعد على الاسترخاء وتحسين المهارات اللفظية والبصرية، وتعليم الموسيقى في عمر مبكر يحفز دماغ الطفل بطرق عدة تساعده على تحسين مهارات الاتصال والمهارات البصرية والمهارات الكلامية، وأن الأطفال الذين يتعرضون للموسيقى أو الأشخاص الذين يعزفون على الآلات الموسيقية كانت درجاتهم الدراسية أفضل من الذين لا يستخدمون الموسيقى في حياتهم.

وأقام قصر ثقافة أسوان ندوة "الأسرة المصرية ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعى" شارك فيها عبده الشنهورى بالتربية والتعليم ومحمد الليثى محامى وحسنى الاتلاتى بالتربية والتعليم، تحدثا عن دور وسائل الاتصال في تعزيز التواصل بين أفراد الأسرة البعيدين عن بعضهم البعض، وتعتبر من الطرق الفعالة للتواصل بين الآباء والأطفال في حالات الطلاق، وذلك عبر اللقاءات الإلكترونيّة المرئية والمحادثات المتواصلة، كما تحدثا عن الاستخدام الخاطئ لوسائل الاتصال بعض التأثيرات السلبية على الأسرة، ولها تأثيرات اجتماعية حيث يؤدي قضاء الكثير من الوقت على الإنترنت وتصفح المواقع المختلفة لساعات إلى إدمان الإنترنت، مما يؤثر على سير الحياة الاجتماعية، وينطبق ذلك على إدمان الهواتف المحمولة التي تشغل الأفراد عن بيئتهم المحيطة وعوالمهم الحقيقية والتواصل المباشر.

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