أوكا وأورتيجا يستعدان لطرح أغنية «مش هقدر»

يستعد مطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة بعنوان "مش هقدر" بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتهما الأخيرة بعنوان "امتى" على طريقة الفيديو كليب.



وحققت أغنية "امتى" نسبة مشاهدة عالية عبر قَناتهما الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، حيث شاركهم في الغناء المطرب الشعبي أحمد شيبة.



وتعاون أوكا وأورتيجا في هذا الكليب مع المخرج إخراج ميا المهدي، والأغنية من كلمات وتوزيع أوكا.