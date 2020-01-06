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حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات في التجمع

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:06 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عاطلين لسرقتهما السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هما زاهر ع، حماده ف عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة، وأقرا المتهمان أمام النيابة بارتكابهما وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع واعترفا بسرقتهما 6 سيارات بذات الأسلوب وتمكنا من تغيير ملامحها وبيعها بمستندات مزورة.

كانت بداية الواقعة عندما وردت بلاغات لقسم شرطة التجمع تفيد بسرقة سياراتهم، وبإجراء التحريات بالأماكن التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وبسؤالهما أقرا بارتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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