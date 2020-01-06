الأنبا ماركوس يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس دمياط

ترأس الأنبا ماركوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، مساء اليوم صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة القديس مارجرجس دمياط، وشاركه في الصلوات عدد من كهنة وشمامسة وخدام الإيبارشية ـ والذي يختتم صلواته منتصف اليوم.



وتنظم الإيبارشية صباح غد الثلاثاء بعيد الميلاد المجيد احتفالية لأطفال مدارس الأحد احتفالًا بالعيد، وتتضمن فقرات روحية وترفيهية بمشاركة الأنبا ماركوس أسقف الإيبارشية.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد الميلاد المجيد ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم؛ قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.