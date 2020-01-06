بدء قداس عيد الميلاد في القليوبية (صور)

انطلقت مراسم قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس القليوبية، وسط تعزيزات أمنية مشددة حول الكنائس ومبني الكاتدرائيات ببنها وشبرا وشبين القناطر.



وتزينت جدران الكنائس بالألوان المعبرة عن عيد الميلاد المجيد وردد الشمامسة والحضور الترانيم والأناشيد الكنسية المرتبطة بعيد الميلاد المجيد.