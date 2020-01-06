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عالم

إجراءات انسحاب الجيش الأمريكي من العراق (مستند)

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:59 م
الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
آية حسني
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أرسل الجيش الأمريكي، اليوم، رسالة إلى حكومة العراق حول انسحابه من البلاد، جاء في مضمونها أنه يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات آمنة لإعادة الانتشار.

وأكدت رسالة الجيش الأمريكي التي حصلت «الدستور» على نسخة منها، ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان الخروج من العراق بشكل آمن، وأنه ستكون هناك زيادة في تحليق المروحيات داخل وحول المنطقة الخضراء في بغداد.

ونصت على إعادة التمركز في العراق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وتم توقيع الرسالة من قبل قائد قوة المهمات في العراق.

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