مراسم قداس عيد الميلاد بكنائس الغربية (فيديو)

بدأ المسيحيون في محافظة الغربية التوافد على الـ54 كنيسة وديرًا المنتشرة في مدن ومراكز وقرى المحافظة، لحضور قداس عيد الميلاد المجيد، وسط حالة من الفرح بعيد الميلاد المجيد.



واصطحب المواطنون أطفالهم إلى الكنائس لحضور القداس وسط إجراءات أمنية مشددة أمام جميع الكنائس لتأمين الاحتفالات بالعيد.



وبدأت مراسم القداس وحرص الحضور على إشعال الشموع داخل الكنيسة، فيما بدأ الشمامسة والقساوسة في تلاوة قداس العيد وسط توافد كبير لحضور الصلاة.



وشهدت جميع كنائس المحافظة إجراءات أمنية مشددة لتأمينها من خلال أكمنة ثابتة ومتحركة بجميع أماكن العبادة.



وكان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تفقد خدمات تأمين الكنائس على مستوى المحافظة، وشدد على القوات باليقظة أثناء الخدمة، وتوسيع دائرة الاشتباه، وتفعيل البوابات الإلكترونية، وفحص المترددين على الكنائس جيدًا، بالتنسيق مع الأمن الإداري للكنائس.



وشدد على مراجعة كاميرات المراقبة أولًا بأول، وعمل حرم أمن في محيط الكنائس، ومنع انتظار السيارات بالقرب من الحرم الآمن لكل كنيسة، مشددًا على القوات بارتداء الصديري الواقي والخوذ أثناء الخدمة.