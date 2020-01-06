ضبط 20 طن أعلاف حيوانية غير صالحة بالإسكندرية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة أسواق محافظة الإسكندرية على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، برئاسة مديرها اللواء عصام العزب، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية ثان (بمُحافظة الإسكندرية) لحيازته (20.980) طن "أعلاف حيوانية" منتج نهائى معبأة داخل شكائر مدون عليها بيانات بأسماء شركات وهمية مجهولة المصدر، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين من مربّي الثروة الحيوانية والداجنة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.