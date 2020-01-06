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محافظات

محافظ أسوان يستعرض آلية تنفيذ مشروع التحول الرقمي

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:54 م
مشروع التحول الرقمي
مشروع التحول الرقمي
أسوان_إسراء توفيق
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عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الاثنين، اجتماعًا بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، ومديرى الاتصالات ومركز معلومات شبكات المرافق، لاستعراض الإجراءات التنسيقية وآلية تنفيذ مشروع التحول الرقمى داخل نطاق المحافظة التى تأتى ضمن المرحلة الأولى بعد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يأتى ذلك انطلاقا من سعى المحافظة لتحقيق طفرة هائلة في مجال التحول الرقمى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بدعم الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأعلن اللواء أشرف عطية، عن أن هناك تخطيطا مستقبليا لنقل مبنى ديوان عام المحافظة وجميع الوحدات والإدارات والمديريات الخدمية والأمنية إلى مجمع شامل للمصالح الحكومية بمدينة أسوان الجديدة على غرار ما يتم حاليًا في العاصمة الإدارية من أجل تفريغ أسوان القديمة من المبانى الحكومية وتحويلها إلى مزار سياحى بمعالمها وأسواقها وشوارعها.

وأوضح أنه في نفس الوقت هناك جهود متواصلة لتطبيق آلية التحول الرقمى وميكنة مختلف الخدمات الحكومية تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مع إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات.

وكلف أشرف عطية مجموعة عمل بإشراف من الدكتورة غادة يحيى لإجراء زيارة ميدانية لمحافظة بورسعيد من أجل الإطلاع على ملامح وتفاصيل تجربتها في التحول الرقمى للبدء من حيث أنتهى الأخرون، مع تلافى أى معوقات ظهرت أثناء تطبيقها هناك وهو الذى يتوازى مع قيام مجموعة العمل بزيارة أخرى للعاصمة الإدارية للوقوف على التجربة الرائدة في نقل المصالح والهيئات الحكومية من القاهرة الكبرى إليها.

وأشار إلى أنه تم إنهاء 77 % من الأعمال المطلوبة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى بمد كابلات الربط الفايبر والتوصيلات الداخلية بواسطة الشركة المصرية للاتصالات داخل المواقع المستهدفه في المرحلة الأولى على مستوى مدن ومراكز المحافظة بإجمالى 259 موقع منها 125 موقع خاص بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل في هذه المرحلة سيضاف لهم 112 موقع أخر في المراحل التالية، هذا بجانب 22 موقع أخر مدرجين في هذه المرحلة للتموين والمرور والنيابات ومكاتب التوثيق وذلك بدءًا من 15 نوفمبر الماضى وستنتهى تلك المرحلة في مارس القادم، وبالتوازى مع ذلك جارى حصر وتجهيز البيانات الخاصة بعدد 386 موقع آخر.

وأكد محافظ أسوان على أهمية استثمار ثورة الاتصالات في ميكنة الخدمات الحكومية ورفع جودتها لتسهيل تقديمها للمواطنين داخل نطاق مختلف المصالح والموسسات وهو الذى يعتبر بمثابة قاطرة تنموية جديدة ستلبى المطالب والاحتياجات الجماهيرية بأسلوب تكنولوجى متميز يضاهى دول العالم المتقدم.

ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ جميع أعمال المشروع مع عقد اجتماعات دورية لتحقيق الأهداف المرجوة والعمل على إيجاد الحلول السريعة لأى مشكلات أو معوقات تنفيذية أو فنية أو إدارية لتؤدى كافة المواقع عملها على أكمل وجه.

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