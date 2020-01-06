حين تغرب الشمس.. مجموعة قصصية لـ فريد الخمال عن دار كتوبيا

صدر حديثًا عن دار كتوبيا للنشر والتوزيع المجموعة القصصية "حين تغرب الشمس" للقاص فريد الخمال بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.



وقال فريد الخمال عن المجموعة: "هي مجموعة قصصية اجتماعية تنتمي لأدب الرعب النفسي تضم ثلاثة وعشرين قصة".



وأضاف الخمال في تصريح لـ"الدستور":" المجموعة كتبت على فترات متفرقة، قبل أربع سنوات، تؤرخ أو توثق لفترة من أحلك فترات الكاتب، الذي حاول أن تكون الكتابة متنفسا له، ووسيلة لتمرير الأفكار.



أما عن فريد الخمال فهو قاص وكاتب من أبناء مدينة طنجة، المغرب، وأستاذ بالتعليم العمومي، تعتبر مدينة طنجة ملهمة له في الكثير من الأعمال، لاسيما وأن المدينة تتميز بجوها الشاعري، وأماكنها العتيقة التي تعبق بعبير الأجداد.