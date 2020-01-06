الأنبا بفنوتيوس يصلى قداس عيد الميلاد بمطرانية سمالوط

ترأس الأنبا بفنوتيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسالموط المنيا، صلوات القداس الإلهي لعيد الميلاد المجيد بمقر المطرانية بالإيبارشية.



وشاركه في الصلوات عدد من كهنة وشمامسة وخدام الإيبارشية.



وتنظم الإيبارشية صباح غدا الثلاثاء احتفالية لأطفال مدارس الأحد احتفالًا بالعيد، وتتضمن فقرات روحية وترفيهة بمشاركة الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد الميلاد المجيد ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم؛ قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.