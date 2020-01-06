ضبط 25 طن تين مجفف غير صالح للاستهلاك في الخانكة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، برئاسة مديرها اللواء عصام العزب، مساعد وزير الداخلية، وبالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة ضبط المدير المسئول عن إدارة شركة لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته (25) طن "تين مجفف"معبأة داخل شكائر من مرتجعات الأسواق فى موسم شهر رمضان الماضى غير صالحة للاستهلاك الآدمى لعدم مطابقتها لمواصفات الصحة الغذائية، تمهيدًا لإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات، لطرحها للبيع فى الأسواق خلال موسم شهر رمضان القادم "كمنتج نهائى"، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.