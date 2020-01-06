ضبط 16.5 طن عسل نحل منتهي الصلاحية في البحيرة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، برئاسة مديرها اللواء عصام العزب، مساعد وزير الداخلية، وبالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) لحيازته (16،540) طن "عسل نحل" من مرتجعات الأسواق غير صالحة للاستهلاك الآدمى معبأة داخل براميل، تمهيدًا لإعادة تدويرها واستخلاص الشوائب منها وتعبئتها مرة أخرى داخل عبوات جديدة كمنتج نهائى بدون أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.